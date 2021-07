vendredi 30 juillet 2021 • 286 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) L’Assemblée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a décidé de l’arrêt des cours à partir de ce 31 juillet 2021. Le Centre des œuvres universitaires a, de son côté, saisi la balle au rebond pour s’adresser aux étudiants.

Dans son document, la Direction du Coud rappelle aux étudiants que l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar a fixé la période des vacances du 31 juillet au 04 octobre 2021 à 08 heures. Et par conséquent, elle «invite tous les étudiants hébergés dans les différents campus sociaux à prendre toutes leurs dispositions pour satisfaire aux obligations administratives et à libérer leurs chambres au plus tard le jeudi 05 août 2021 à 17 heures.» Ils ont donc 6 jours, à compter de ce vendredi.