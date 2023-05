mercredi 3 mai 2023 • 137 lectures • 0 commentaires

Le rapport du classement mondial de la liberté de la presse édition 2023 publié par Reporters sans frontières (Rsf) montre un recul considérable du Sénégal.

Classé parmi les 55 pays où l’exercice du journalisme est devenu « problématique », le Sénégal, qui était à la 73e position mondiale, se retrouve à la 104e. Rsf souligne qu’une telle contreperformance est dûe « notamment du fait des poursuites dont on fait l’objet les journalistes Pape Alé Niang et Pape Ndiaye et de la forte dégradation des conditions sécuritaires des journalistes ».