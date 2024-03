mardi 5 mars 2024 • 739 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Me Moussa Diop aussi recouvre la liberté après trois mois de prison. Il vient de bénéficier d’une liberté provisoire assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, tout comme Mme Fatou Kiné Cissé.

Me Moussa Diop va, lui aussi, sortir de prison. L’ex Directeur général de Dakar Dem Dik, leader de Aj jotna a bénéficié d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire ce mardi. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 15 décembre dernier.



Me Diop avait fait des déclarations à propos d’un contrat nébuleux d’exploitation d’une mine de diamant dans le Nord du Sénégal et impliquant le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, notamment.



Selon son avocat, Me Moussa Sarr, Mme Fatou Kiné Cissé, Directrice générale de Tahar Projects, qui avait été écrouée dans l’affaire du contrat d’armement présumé, a aussi bénéficié d’une liberté provisoire.