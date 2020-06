Licences de pêche: Le Diagnostic et les recommandations du Forum civil

iGFM – (Dakar) Le Forum civil (Fc), qui s’est penché sur le différend lié aux licences de Pêche, opposant le ministère de la Pêche au Gaipes, a officiellement donné son avis sur la question.

Dans une déclaration signée par Abdoul Maliky Bousso, le Fc a d’abord précisé que le secteur est, aujourd’hui, confronté à des enjeux de souveraineté halieutique qui ont des conséquences, substantiellement financière, économique, industrielle, sociale et sociétale.

«Le premier enjeu est relatif à la Gouvernance du secteur caractérisée par la fraude, la corruption, un corporatisme exacerbé et des situations de monopole de fait organisées ou entretenues par l’Etat», a-t-il déclaré dans un document lu par igfm.

Puis, l’autre enjeu, selon le Fc, c’est la question de la préservation et de la disponibilité des ressources halieutiques, qui sont, aujourd’hui, surexploitées dans les principales pêcheries. «Cette situation est connue par le Gaipes et le Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime. C’est pourquoi, une posture de prudence s’impose à l’Etat, dépositaire du pouvoir régalien de la gestion des ressources, dans l’attribution des licences de Pêche», suggère-t-il.

Ainsi, le Forum civil a tenu à formuler des recommandations à l’endroit des deux parties. Au Ministère de la Pêche, il lui recommande de réaliser un audit sur le pavillon sénégalais, par un cabinet indépendant. Celui-ci devra être choisi par appel à concurrence sur la base d’un cahier des charges neutre.

Puis, le Fc demande au ministère de publier la liste des licences attribuées entre 2018-2019 et en 2020, renouvelées ou régularisées, afin de connaitre les bénéficiaires effectifs et les catégories de pêcheries concernées. Ils demandent aussi à la tutelle de finaliser l’enquête sur les autorisations de pêche attribuées sous Omar Gueye et Aminata Mbengue Ndiaye, de prendre des mesures urgentes contre la fraude exercée par des bateaux d’autres pavillons qui débarquent au Sénégal avec des cartons neutres.

Le Fc recommande aussi de dématérialiser et de revoir les modalités de paiement des certificats sanitaires, de retirer toute nouvelle licence qui aurait été attribuée sans tenir compte de l’avis technique formulé par le Crodt, entre autres.

Pour ce qui est du Gaipes, le Forum civil lui recommande d’engager, sans délais, avec le Ministère de la Pêche, toutes discussions utiles à l’amélioration de la gouvernance du secteur, de participer au financement de la Recherche, de travailler avec le Ministère et les autres acteurs à la revue et à l’amélioration du cadre légal de l’économie maritime.