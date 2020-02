iGFM-(Dakar) Le syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYnPICS), s’est offusqué du licenciement du journaliste de la BBC à Dakar, Jacques Matand suite à une interview avec un écrivain camerounais, Charles Onana. Le Secrétaire général dudit syndicat, Bamba Kassé parle d’une cabale et menace de poursuivre en justice la chaîne britannique et la rédactrice en Chef de son bureau Dakar.

« C’est grave. Et la situation est vraiment déplorable. Il s’agit d’un licenciement abusif et inexpliqué de notre confrère »,a déploré le secrétaire général du Synpics Bamba Kassé.

Le syndicaliste annonce aucune action judiciaire sera entamée pour poursuivre la BBC pour entrave à la liberté de travail.

Pour rappel, le journaliste de la radio BBC Afrique a reçu une lettre de licenciement signée par la rédactrice en Chef du bureau de la radio britannique à Dakar, suite à une interview avec Charles Onana. On lui reproche d’avoir utilisé la chaîne pour faire une propagande fondée sur des informations erronées, non étayées par des éléments factuels irréfutables, mais fondée sur des suppositions et des interprétations fantaisistes.