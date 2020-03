Le Real Madrid arrache le Clasico et reprend la tête de la Liga

iGFM-(Dakar) Choc au sommet au Santiago Bernabéu ce soir entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Dauphin des Blaugranas au coup d’envoi (2 points de retard), le club merengue jouait gros ce dimanche après avoir enchaîné un match nul face au Celta Vigo (2-2) et une défaite à Levante (0-1).

La donne était donc claire pour les hommes de Zinedine Zidane : gagner pour mettre un terme à une série de sept matches sans victoire face aux Catalans et surtout pour ne pas se retrouver à cinq longueurs des Catalans, dans le pire des scénarios.

En première période, les deux formations n’ont pas réussi à faire des différences, même si les visiteurs se procuraient les occasions les plus franches par l’intermédiaire d’Antoine Griezmann (21e), Lionel Messi (30e, 38e) et Arthur (34e). Mais au retour des vestiaires, les joueurs de la Casa Blanca se sont révoltés. Bien plus entreprenants, ils ont eu la maîtrise du cuir. Isco a bien cru donner l’avantage aux siens à deux reprises (57e, 61e), tout comme Karim Benzema (63e). Une domination finalement récompensée à vingt minutes du terme sur une merveille de passe en profondeur de Toni Kroos pour Vinicius Junior conclue pas une frappe en force du Brésilien touchée par Gerard Piqué (1-0, 71e). Enfin, Mariano Diaz, apparu pour la première fois de la saison en championnat, a scellé la victoire madrilène en marquant sur son premier ballon (2-0, 90e). Une excellente opération pour les Merengues qui s’offrent le scalp de leur rival historique et reprennent la tête du classement de Liga (1 point devant le Barça) par la même occasion.