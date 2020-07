Liga : Le Real Madrid fait un pas de plus vers le titre

iGFM-(Dakar) Grâce à un but de Sergio Ramos sur penalty en deuxième période, le Real Madrid s’est imposé sur le score de 1-0 sur la pelouse de l’Athletic. Comme face à Getafe en milieu de semaine.

Cinq finales avant la gloire. Alors que le FC Barcelone a presque tout raflé sur la scène nationale ces dernières années, le Real Madrid est là face à une occasion en or pour s’emparer du titre de Liga. Avec quatre points d’avance sur leur rival catalan au coup d’envoi du match du jour, les troupes de Zinedine Zidane sont dans une situation idéale. Mais le déplacement de ce dimanche, sur la pelouse de l’Athletic, n’avait rien d’une promenade de santé, d’autant plus que les Basques sont en forme récemment. Pour ce duel, Zinedine Zidane, privé d’Eden Hazard, alignait notamment Asensio et Rodrygo en soutien de Karim Benzema, alors qu’Éder Militão était le compagnon de charnière de Sergio Ramos. Côté basque, tout le beau monde était là, de Raul Garcia à Iñaki Williams en passant par Iker Muniain. Au final, l’équipe de la capitale espagnole s’est imposée sur le score de 1-0.

La rencontre démarrait sur un bon rythme, sans réel dominateur. Il n’y avait pas forcément de grosse occasion, mais les deux équipes étaient clairement capables de se frayer des chemins vers la surface rivale. Asensio (4e), Rodrygo (22e) ou Williams (24e) causaient quelques frayeurs à leur rival respectif, mais pas de quoi envisager l’ouverture du score. Bien en place, l’équipe locale ne laissait aucune faille, et Williams s’offrait la première vraie situation de jeu avec ce lob mal négocié, tout seul devant Courtois (36e). L’attaquant des Leones n’était pas dans un bon jour face au but, mais il parvenait à se créer de sacrées occasions. Karim Benzema aurait lui aussi pu trouver la faille sur cette tête après cette merveille de service de Marco Asensio, mais le Français ne cadrait pas devant Simon (45e+1).

Sergio Ramos à la rescousse

Le rythme était cependant retombé après ce désormais traditionnel cooling-break, et à la pause, si le Real Madrid était largement au-dessus niveau position, il n’y avait qu’une frappe cadrée à signaler d’un côté comme de l’autre. Zinedine Zidane pouvait cependant se montrer satisfait des prestations de certains de ses joueurs, comme Marco Asensio (un peu moins en vue en deuxième période ceci dit) ou Eder Militão, alors que Marcelo était encore dans un mauvais jour, comme ça devient (trop) habituel. Après la pause, le jeu était un peu plus débridé, la faute à la fatigue des deux côtés probablement, mais il y avait encore beaucoup d’imprécision des dans les deux camps. Rodrygo Goes s’offrait une belle occasion mais Unai Simon était vigilant (60e).

Il manquait encore du mordant devant, et Karim Benzema donnait l’impression d’être parfois un peu trop isolé. Mais comme souvent ces derniers temps, le salut allait venir sur penalty pour le Real Madrid. Dani Garcia marchait sur Marcelo, et Sergio Ramos transformait à merveille avec une frappe qui rasait le poteau (0-1, 72e). Et il y allait avoir polémique, puisque quelques minutes plus tard, Ramos réalisait une action similaire sur Raul Garcia mais cette fois, l’arbitre n’indiquait pas le point de penalty. Dès lors, les Merengues réussissaient bien à contrôler la rencontre, mettant le pied sur le ballon sans trop se découvrir. Benzema aurait même pu doubler la mise mais Unai Simon sortait la frappe du Français (86e). Avec ces trois points, le Real Madrid a provisoirement sept points d’avance sur le FC Barcelone, qui affronte une équipe de Villarreal sur un petit nuage plus tard dans la soirée.