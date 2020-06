Liga : le Real Madrid repasse en tête devant le Barça

Par la suite, Januzaj a égalisé mais l’arbitre a refusé le but pour un hors-jeu passif de Merino (68e). Sur le coup, il ne semblait pourtant pas si évident que la vision de Courtois était vraiment perturbée… Quelques minutes plus tard, Karim Benzema a doublé la mise après un contrôle litigieux sur un centre de Valverde (70e). Le VAR a validé ce but. Le Français a montré son épaule pour justifier cette décision qui reste sujette à discussion.

La Real Sociedad, sauvée en première période par Remiro (33e, 42e), a réduit l’écart sur un tir puissant sous la barre de Merino (83e). Mais elle n’a pas pu empêcher le club merengue de l’emporter et de reprendre la tête de la Liga devant le Barça, à la différence de buts particulière. Zidane, qui a pu ménager Asensio, Modric et Hazard en relançant notamment James Rodriguez pour la première fois depuis des mois, peut rêver d’une fin de saison glorieuse.