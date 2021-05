samedi 22 mai 2021 • 59 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les Rufisquois de Teungueth FC ont l’opportunité de reprendre les commandes de la Ligue 1, ce samedi, en match avancé de la 17ème journée.

Relégués à la 2ème place depuis 2 tours par l’AS Pikine, les joueurs du coach Youssouph Dabo (30 points) peuvent reprendre la main, au moins provisoirement, avec la réception de Mbour Petite Côte, 12ème au classement avec 12 points.

Pour cela, il leur faudra signer une troisième victoire de rang après leur faux-pas, à domicile, en match en retard de la 8ème journée face au Dakar Sacré-Cœur (0 – 1). Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes contre une équipe de Mbour Petite enlisée au bas du classement. Mais les « Pélicans » de Mbour vendront cher leur peau.

La 17ème journée de L1 se poursuivra lundi (le dimanche étant laissé libre « au profit » du Jaraaf qui dispute son quart de finale retour de la Coupe de la CAF). Avec au programme, entre autres belles affiches, le choc de Déni Biram Ndao entre Génération Foot (3ème avec 27 points) et le leader, AS Pikine (31 points) et le duel d’Académiciens Dakar SC – Diambars.

Le programme : Samedi 22 mai à 17 h à Ngalandou Diouf : Teungueth FC – Mbour PC ; Lundi 24 mai à 17 h à Djibril Diagne : Génération Foot – AS Pikine ; à Alassane Djigo : Dakar Sacré-Cœur – Diambars ; au stade municipal de Mbao : Gorée – CNEPS Excellence ; à Alboury Ndiaye : Ndiambour – NGB ; à Massène Sène : Stade de Mbour – Casa Sports

Remis : AS Douanes – Jaraaf

LSFP.SN