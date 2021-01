dimanche 3 janvier 2021 • 64 lectures • 1 commentaires

Ligue 1 – 1ère journée : Génération Foot imite Diambars et l’AS Douanes

L’Académie Génération Foot a rejoint, ce dimanche, l’AS Douanes et Diambars en tête du classement de la L1 au terme de la première journée amputée des rencontres Jaraaf – Mbour Petite Côte et Teungueth FC pour cause d’engagements africains pour les Dakarois et les Rufisquois. En effet, à l’image des Douaniers et des Académiciens de Saly, la veille, les « Grenats » ont réussi leur entrée en matière en s’imposant (1 – 0) face à l’US Gorée.

Mais si l’AS Douanes et Diambars avaient gagné à domicile (respectivement contre le CNEPS Excellence et contre NGB Niary Tally), GF s’est imposé en déplacement.

Les deux autres rencontres au programme du dimanche n’ont pas connu de vainqueur. L’AS Pikine a ramené le point du nul de son déplacement à Louga face au Ndiambour (1 – 1). Alors que, pour son baptême du feu, le stade La Tanière Bruno Metsu de Mbour a enregistré le seul nul vierge de la journée entre le Stade de Mbour et Dakar Sacré-Cœur.

Les résultats de la 1ère journée : AS Douanes – CNEPS Excellence 3 – 2 ; Diambars – NGB 2 – 1 ; Gorée – Génération Foot 0 – 1 ; Ndiambour – AS Pikine 1 – 1 ; Stade de Mbour – Dakar Sacré Cœur 0 – 0

Remis : Jaraaf – Mbour Petite Côte et Teungueth FC – Casa Sport

LSFP

Publié par Mamadou Salif editor