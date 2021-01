vendredi 22 janvier 2021 • 45 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 4e journée de Ligue 1 sénégalaise qui démarre, ce samedi, présente de belles affiches.

Leader avec 7 points, Diambars accueille Dakar Sacré Cœur (7e, 4 points. Ce duel des Académiciens promet des étincelles. L'équipe de Saly qui avait tenue en échec à domicile le week-end dernier, défie un adversaire qui monte en puissance dans le championnat. DSC vise un second succès de rang après avoir battue Génération Foot samedi dernier. Surtout qu'il pourrait passer devant Diambars au classement.



Du côté de la Tanière Bruno Metsu Mbour PC (8e, 3 points) croise Teungueth FC (5e, 4 points) seul représentant sénégalais en phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF depuis 2004. Les deux équipes qui comptent un match en moins, ont toutes la même ambition : confirmer après avoir décroché les trois points respectivement face à l’AS Douanes (2-0) et Niary Tally (2-1).

Les affiches Haraaf-As Douanes, As Pikine-Génération Foot et Casa Sports-Stade de Mbour seront aussi très attendues.