Ligue 1 : Aulas pousse pour que la LFP revienne sur sa décision

iGFM-(Dakar) Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, pousse auprès de la LFP pour qu’elle revienne sur sa décision de mettre un terme au championnat. Il ne comprend toujours pas.

Jean-Michel Aulas n’en démord pas. Le président de l’OL pousse pour que la Ligue de football professionnel (LFP) revienne sur sa décision de mettre un terme à la saison et de figer le classement selon le système du quotient. Cela pénalise Lyon, seulement 7e. Il regrette « une erreur politique » du gouvernement et « erreur démocratique » des instances sportives. Et assure qu’il n’est pas trop tard pour revenir sur cette décision.

« Si nous avions été deuxièmes, on aurait essayé de trouver une solution pour être champions »

« J’appelle à ce qu’on reprenne ces décisions lors de l’assemblée générale (ce lundi, ndlr) ou celle du 23 mai, lance-t-il dans L’Equipe. (…) C’est quoi le mérite sportif, comme disait l’UEFA? L’OL a joué 44 matches depuis le début de saison, Nice qui pourrait être qualifié 32, dont 15 à domicile, nous 13. Il fallait consulter l’UEFA, la maison mère de la Fédération, écouter l’assemblée générale de la Ligue et ne pas pénaliser le PSG et l’OL car l’UEFA va finir ses compétitions. »

Espère-t-il un retournement de situation? « Bien sûr et il le faut! », tonne Aulas qui se défend de contester cette décision en raison du classement défavorable de l’OL. « Mais pas du tout! C’est une honte! Si nous avions été deuxièmes, on aurait essayé de trouver une solution par les play-offs pour être champions. Pour le quotient de la Fédération, d’ailleurs, on verra ce que dira le CNOSF. Il ne fallait pas arrêter le Championnat. Ça va engendrer des recours probablement très importants. »