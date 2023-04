dimanche 23 avril 2023 • 481 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Grâce à un doublé d'Habib Diallo, ce dimanche, Strasbourg l'emporte à Reims 2-0 et sort provisoirement de la zone de relégation. Les Rémois restent scotchés à la 8e place de la ligue 1 française.

Voilà un grand coup de frappé dans la lutte pour le maintien. Ce dimanche, pour le premier match du jour comptant pour la 32e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg Alsace (17e et premier relégable au coup d’envoi) est parti s’imposer, contre toute attente, sur la pelouse du Stade de Reims (2-0), qui a peut-être dit adieu à ses derniers minces espoirs d’accrocher le wagon européen en fin de saison.



Et de 17 pour Diallo



La lumière est encore venue d'Habib Diallo dimanche. Outre ses deux réalisations précieuses dans la course effrénée au maintien (1e, 37e), l'ex-Messin a pesé sur la défense, pourtant athlétique, de Reims. Dans les airs, l'international sénégalais a régné, et initié le deuxième but de l'après-midi. Au sol, il a été moins en vue, mais sa justesse dans les remises a profité à Habib Diarra, son plus fidèle soldat. Il a inscrit ses 16e et 17e buts en Ligue 1 cette saison. Son plus haut total dans l'élite. Mieux, il s'agit du 3e but le plus rapide de la saison.