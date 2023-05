dimanche 7 mai 2023 • 250 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Ce dimanche, Strasbourg a fait un joli coup en enfonçant Nantes qui est plus que jamais en danger (2-0). Habib Diallo a marqué son 18e but de la saison.

Ce jour la Ligue 1 nous livrait son traditionnel multiplex très important dans la course au maintien. Au programme, quatre rencontres alléchantes et notamment le match très important entre le FC Nantes et Strasbourg. Les Canaris, qui sombrent totalement en cette fin de saison, n’avaient d’autre choix que de gagner pour sortir de la zone rouge. Et à domicile, face à des Strasbourgeois, 16e avec le même nombre de points, l’occasion était très belle. Mais les hommes d’Antoine Kombouaré ont confirmé qu’ils étaient dans une série noire et que la relégation devient de plus en plus sérieuse.



Habib égale Niang et vise Moussa Sow et Jules Bocandé



Car dans cette rencontre, le FC Nantes s’est une nouvelle fois incliné et perd trois points très importants. Strasbourg a donc réalisé le coup parfait en prenant trois points d’avance sur la zone rouge. Et le club d’Alsace peut remercier Habib Diallo, buteur sur penalty et auteur de son 18e but de la saison. Avec cette nouvelle réalisation, Habib égale Mamadou Niang au nombre de buts inscrits sur une saison de Ligue 1 par un Sénégalais. Ce record est pour le moment détenu par Moussa Sow (25). Jules F Bocandé est deuxième avec 23 buts.



Au retour des vestiaires, Habib Diarra scellait la victoire des siens. Nantes est donc désormais seul 17e du classement et donc provisoirement en Ligue 2 à 4 journées de la fin. L’espoir existe toujours, car dans le même temps, Auxerre a été accroché par Clermont.