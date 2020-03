Ligue 1 : bilan chiffré de la phase aller

iGFM-(Dakar) La Ligue 1 de football a bouclé la phase aller, ce week-end. IGFM fait le bilan chiffré des trois premiers mois de compétition.

91 matches ont été disputés entre décembre 2019 et mars 2020. Depuis le coup d’envoi de la saison de football, Teungueth FC marche sur l’eau et le champion en titre Génération Foot peine à confirmer. Quant aux promus, Diambars résiste et CNEPS apprend difficilement en Ligue 1.

169 buts inscrits, TFC rafle tout, Diambars et CNEPS peinent

Sur les 91 rencontres, 169 buts ont été inscrits. Leader du championnat avec 33 points, Teungueth FC détient également la meilleure attaque. Les Rufisquois ont marqué 22 buts en 13 journées. Diambars arrive en deuxième position avec 18 réalisations suivi de Dakar Sacré-Coeur (15 buts).

En revanche, la pire attaque est à l’actif du promu CNEPS qui a seulement marqué 5 buts. Niary Tally est deuxième avec 8 buts, suivi du Casa Sports et de l’US Gorée (10 buts).

Le champion à mi-parcours occupe en même temps la meilleure défense avec seulement 6 buts encaissés devant Jaraaf (9 buts) et As Douanes (8 buts).

S’agissant des pires défenses, Diambars est devant avec 17 buts encaissés. L’Us Gorée (16 buts), Mbour Petite Côte et Ndiambour arrivent en troisième position avec 15 buts encaissés chacun.

Liste détaillée des buts inscrits de la 1ère à la 13e journée

1ère journée : 13 buts

2e journée : 10 buts

3e journée : 15 buts

4e journée : 12 buts

5e journée : 13 buts

6e journée : 16 buts

7e journée : 18 buts

8e journée : 10 buts

9e journée : 9 buts

10e journée : 13 buts

11e journée : 13 buts

12e journée : 13 buts

13e journée : 14 buts

Mamadou Salif GUEYE