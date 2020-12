mercredi 16 décembre 2020 • 87 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour le lancement de la 15e journée de Ligue 1, le LOSC affrontait notamment Dijon. Et le leader du championnat s'est imposé sur la plus petite des marges. Montpellier a de son côté perdu contre Metz et Reims a disposé de Nantes. Strasbourg et Nice ont aussi empoché trois points.

Seulement trois jours après la fin de la 14e journée avec le succès de l'OL contre le PSG (1-0), la Ligue 1 était déjà de retour en milieu de semaine, avec le début de la 15e levée ce mercredi à 19h. Leader grâce à une meilleure différence de buts que le club rhodanien, le LOSC, au cœur de l'actualité également avec la future vente du club, se déplaçait au Stade Gaston-Gérard pour y affronter le Dijon FCO (20e). Face à la lanterne rouge, les Dogues voulaient enchaîner pour conforter leur place sur le trône, alors que les Dijonnais souhaitaient créer la surprise. Christophe Galtier alignait un 4-4-1-1 avec Yazici derrière David, alors que David Linares partait sur un 4-2-3-1.

Après un bon début de rencontre et les occasions de Yazici (8e) et David (11e), les visiteurs débloquaient la situation. Co-meilleur buteur de la phase de poules de Ligue Europa, Yazici reprenait un centre de Celik et ouvrait le score (19e, 0-1). Les Dogues cherchaient le deuxième but mais Ikoné ratait son lob (21e), alors que Celina allumait la première mèche dijonnaise (34e). En seconde période, les Lillois reculaient de plus en plus mais tenaient le coup tout en se mettant à l'abri avec une réalisation de Weah (90e+3, 0-2). Avec ce succès précieux, l'équipe de Christophe Galtier confortait sa première place, avant les matches de l'OL ou encore du PSG à partir de 21h.

Dia et Reims enfoncent Nantes

Dans les autres rencontres, le Montpellier HSC, cinquième au coup d'envoi, accueillait le FC Metz (13e). Vainqueurs du RC Lens le week-end dernier, les Héraultais pouvaient s'emparer provisoirement de la seconde place en cas de succès, tandis que les Grenats voulaient eux grappiller quelques places. Après un premier acte sans le moindre but, les visiteurs prenaient l'avantage grâce à un penalty de Leya Iseka (50e, 0-1) avant le but du break de Maiga (90e+1, 0-2). Le FCM grimpait à la douzième place, alors que le MHSC restait cinquième mais réalisait là une très mauvaise opération.

Au Stade Auguste-Delaune, le Stade de Reims (19e) et le FC Nantes (14e) croisaient le fer. Dans une très mauvaise passe, les deux formations souhaitaient renouer avec la victoire, et ce sont les Rémois qui ont pris les trois points (3-2). Alors que Pallois avait ouvert le score (18e), les locaux ont inversé la tendance puisque Touré (68e), Dia (72e s.p) et Cafaro (75e) marquaient en seconde période, avant un ultime but de Blas pour le FCN (79e). Un succès qui permettait au SDR de sortir de la zone rouge, en prenant la 16e place. Sinon, Strasbourg a arraché la victoire à Angers (2-0) tout comme Nice, qui n'avait plus gagné depuis la 1er novembre, contre Nîmes (2-0) au Stade des Costières.

