lundi 1 février 2021 • 57 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En plus du Jaraaf, victorieux en déplacement du choc des « Africains » qui l’opposait à Teungueth FC (2 – 0), le grand bénéficiaire de cette grande affiche de la 5ème journée de Ligue 1, est assurément Diambars.

Bien que battue la veille par l’AS Douanes (0 – 1), l’équipe de Saly a récupéré la première place du classement au détriment des Rufisquois qui ont raté l’occasion de prendre leurs distances en tête du classement.

Teungueth FC chute

Au lieu de quoi, Teungueth FC battu pour la première fois depuis 2019, s’est fait rejoindre au nombre de points (10) par son tombeur de ce dimanche, le Jaraaf, désormais 3ème avec le même nombre de points que Diambars et TFC donc.

Gorée gagne enfin

L’autre fait marquant de la 5ème journée de L1, c’est la première victoire de l’US Gorée (1 – 0) qui cède du coup la lanterne rouge à sa victime du jour, NGB Niary Tally. Sinon quatre matches nuls ont été enregistrés, une première cette saison, dont 3 sur des scores vierges.

Tous les résultats enregistrés : Ndiambour – Mbour PC 1 – 1 ; US Gorée – NGB 1 – 0 ; Génération Foot – Casa Sports 0 – 0 ; Teungueth FC – Jaraaf 0 – 2 ; Stade de Mbour – CNEPS Excellence 0 – 0 ; AS Douanes – Diambars 1 – 0 ; Dakar Sacré-Cœur – AS Pikine 0 – 0

Avec LSFP