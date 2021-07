mercredi 14 juillet 2021 • 114 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plusieurs duels à distance sont attendus, cet après-midi, lors de la 25e journée de Ligue 1.

Teungueth FC, fraichement couronné champion du Sénégal pour la première fois de son histoire (50 points), ira étrenner son titre ce mercredi, chez son suivant immédiat au classement, Génération Foot, lors de la 25ème et avant-dernière journée de la Ligue 1. Avec 42 points, les « Grenats » qui ont … facilité les choses aux Rufisquois, le weekend passé en ne faisant que match nul face à l’AS Douanes, doivent se secouer pour conserver leur deuxième place qui pourrait valoir à son occupant, à la fin du championnat, de représenter le Sénégal à la prochaine Coupe de la Confédération. Car, vu qu’à la date limite du 19 juillet pour la désignation des représentants des différents pays aux compétitions africaines des clubs, la Coupe du Sénégal ne sera pas encore terminée, c’est fort probablement le vice-champion de la L1 qui défendra les couleurs du Sénégal dans le 2ème challenge continental (TFC, ayant validé sa présence pour la 2ème fois consécutive en Ligue des Champions)

Cette nouvelle donne nous garantit une palpitante fin de championnat. Puisqu’outre Génération, trois autres formations peuvent mathématiquement aspirer à cet honneur. D’abord Diambars (3ème avec 42 points) qui rend visite au Casa Sports qui bien que 6ème avec 32 points, « vise le podium », comme l’a dit son coach Ansou Diadhiou. Ensuite le Jaraaf (4ème, 41 points) qui également évoluera hors de ses bases, chez le CNEPS (10ème, 26 pts) qui n’est pas encore sauvé de la relégation. Et enfin l’AS Pikine (5ème avec 40 points) qui accueille l’AS Douanes (9ème, 27 pts) assez mal en point mais en ballottage favorable.

L’incertitude est pourtant bien plus forte en bas de tableau avec pas moins de 6 équipes encore susceptibles de tomber el L2. A commencer par les deux dernières, NGB et Gorée qui avec 21 points, resteront quoi qu’il advienne aux deux dernières places au sortir de cette avant-dernière journée, car trainant 5 longueurs d’avance sur l’antépénultième au classement. C’est dire que celle qui perdra son match, ce mercredi, signera son ticket pour l’étage d’en-dessous. Leur « chance » cependant, c’est de croiser deux équipes qui ont assuré leur maintien et ne peuvent plus prétendre aux honneurs : NGB (13ème) reçoit Mbour PC (28 pts) alors que l’US Gorée se déplace chez le Dakar Sacré-Cœur (28 pts).

Les 3 équipes à 26 points ne sont pas non plus hors de danger. Surtout que deux d’entre elles se font face, le Stade de Mbour et le Ndiambour, pendant que la 3ème, le CNEPS Excellence accueille un Jaraaf qui ambitionne de terminer très fort.

Le programme : Mercredi 14 juillet à 17 h : à Alassane Djigo : AS Pikine – AS Douanes ; à Djibril Diagne : Génération Foot – Teungueth FC ; à Ibrahima Boye : Dakar Sacré-Cœur – Gorée ; à Massène Sène : Stade de Mbour – Ndiambour ; à Aline S. Diatta : Casa Sports – Diambars ; à Maniang Soumaré : CNEPS Excellence – Jaraaf ; à Amadou Barry : NGB – Mbour PC

APS