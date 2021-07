samedi 17 juillet 2021 • 306 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) On connaît le nom de l'équipe qui va représenter le Sénégal en Coupe de la CAF et les deux qui sont reléguées en Ligue 2.

La 26ème et dernière journée de Ligue 1 disputée ce samedi, a permis de découvrir l'équipe qui va accompagner Teungueth FC en Coupes africaines. Les Rufisquois qui sont déjà sacrés champions du Sénégal et qualifiés pour la Ligue africaine des champions, iront en Afrique avec Diambars. Le club de Saly sera le représentant du Sénégal en Coupe de la CAF après son écrasante victoire devant CNEPS Excellence par 5 buts à 0. Les joueurs de Saly terminent à la 2e place derrière Teungueth FC, qui boucle la saison ce dimanche par la réception de l'As Pikine.

En revanche, les équipes de Niary Tally et Stade de Mbour sont reléguées en Ligue 2 après avoir perdu respectivement contre Jaraaf e Us Gorée sur le même score d'un but à zéro. Les Insulaires ont assuré leur maintien après une saison très compliquée marquée seulement par 7 victoires en 26 matchs.

Pour conclure, Jean Louis Barthélémy Diouf de Génération Foot termine meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations.