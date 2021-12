vendredi 10 décembre 2021 • 111 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Une semaine après avoir été reportée en raison de la grève des transporteurs, la 3e journée de Ligue 1 va cette fois se tenir.

Ce week-end, le leader Diambars va accueillir Guédiawaye FC, à Saly pour tenter de confirmer son bon début de saison. Après un succès et un match nul, les hommes de Bruno Rohart, visent une deuxième victoire cette saison face à un adversaire qui à la recherche de son premier succès. Douzième au classement, l'équipe de Guédiawaye a seulement enregistré un point en deux journées. Cette rencontre est prévue, ce samedi (16h30), au stade Fodé Wade de Saly.

À la même heure, du côté de Ziguinchor, le Casa Sports affrontera le Jaraaf de Dakar, pour le choc de la 3e journée voire le classique du championnat national. Neuvième avec deux points, l'équipe du Sud doit se reprendre pour éviter d'être distancée. Quant à son adversaire, qui occupe la 4e place, il vise le podium et un deuxième succès cette saison.

D'autres belles rencontres sont au programme : Linguère-Génération Foot, As Pikine-Mbour PC et US Gorée-Teungueth FC. Elles sont prévues, dimanche.