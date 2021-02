lundi 1 mars 2021 • 64 lectures • 0 commentaires

Sport 30 mins Taille

iGFM (Dakar) L’intérim de l’AS Pikine, victorieuse samedi de Mbour PC, à la tête de la Ligue 1 n’aura duré qu’un jour. Le temps que la 9ème journée soit totalement terminée. Car la voici redescendue du podium pour occuper la 4ème place, après les victoires des autres « grands » de ce championnat.

A commencer par Diambars qui, en remportant l’autre derby de la Petite Côte face au Stade de Mbour, a récupéré le fauteuil de leader. Ensuite Génération Foot, en dominant le Jaraaf dans le choc de ce dimanche et l’AS Douanes en enfonçant l’US Gorée se sont installées sur les deux autres marches du podium. Le Jaraaf, s’il remporte son match en retard de la 7ème journée, mercredi prochain au stade municipal de Mbao passera même devant l’AS Pikine.

En allant s’imposer très nettement à Louga face au Ndiambour (3 – 0), Teungueth FC a encore une fois montré qu’il faudra compter avec lui cette saison. Car si le club rufisquois remporte ses deux rencontres en retard, il se hissera tout simplement à la première place.

En bas de tableau, Gorée et Niary Tally ne sont pas loin de la côte d’alerte, tandis que le CNEPS a fait un grand bond en avant pour s’installer en milieu de classement.

Tous les résultats : Ndiambour – Teungueth FC 0 – 3 ; Dakar SC – CNEPS Excellence 0 – 1 ; Stade de Mbour – Diambars 1 – 2 ; US Gorée – AS Douanes 1 – 2 ; Génération Foot – Jaraaf 2 – 0 ; AS Pikine – Mbour PC 2 – 1 ; Casa Sports – Niary Tally NGB 3 – 1

LSFP