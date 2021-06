lundi 14 juin 2021 • 154 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) La palme de cette 20ème journée est allée au Casa Sports qui a étrillé le Dakar Sacré-Cœur (5 buts à 0), confirmant ainsi sa belle forme du moment.

C’était à redouter : le déplacement du Ndiambour à Saly chez Diambars ne serait pas de tout repos, avait-on prédit. Cela s’est vérifié puisque les « Académiciens » se sont nettement imposés (3 – 0), plongeant encore plus les Lougatois dans le doute. Moins prévisible était la déroute de l’AS Douanes (0 – 4) à domicile face à Teungueth FC. Certes le leader rufisquois renverse tout sur son passage mais on ne pensait pas qu’il ne ferait qu’une bouchée des Douaniers qui perdent de plus en plus pied dans ce championnat de L1 alors que TFC prend le large.

La palme de cette 20ème journée est cependant allée au Casa Sports qui a étrillé le Dakar Sacré-Cœur (5 buts à 0), confirmant ainsi sa belle forme du moment.

Quant au derby de la Petite Côte, disputé au stade Lamine Guèye de Mbour, il a tourné à l’avantage de l’équipe la moins bien classée des deux, MPC face au Stade. Comme quoi, ainsi que c’est connu depuis des lustres, un derby n’est pas un match comme les autres. Avec ce succès, MPC passe même devant le Ndiambour et revient à une longueur de sa victime du jour.

Le Jaraaf lui, est venu à bout de l’US Gorée qui risque plus que jamais lanterne rouge et voit le spectre de la relégation se préciser de plus en plus.

Les résultats : Diambars – Ndiambour 3 – 0 ; Mbour PC – Stade de Mbour 1 – 0 ; AS Douanes – Teungueth FC 0 – 4 ; Jaraaf – Gorée 2 – 0 ; Casa Sports – Dakar Sacré-Cœur 5 – 0 ; NGB – Génération Foot 0 – 0 Reporté : CNEPS Excellence – AS Pikine

LSFP