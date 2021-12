mercredi 29 décembre 2021 • 271 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Championnat le plus concerné par la CAN, la Ligue 1 française va voir environ 52 de ses joueurs s’envoler pour le Cameroun au cours des 15 prochains jours, informe Afrikfoot.

Metz et Saint-Etienne, à la lutte pour le maintien, vont ainsi voir leur effectif sérieusement déplumé. Les départs seront aussi importants à Nantes, tandis que Rennes, Lyon, le PSG, Angers, mais aussi Clermont, Nice, Reims, Troyes ou encore Strasbourg vont perdre des joueurs importants. Il n’y a qu’à Brest, Bordeaux, Lorient, Montpellier, Lille et Monaco que l’impact sera très limité voire inexistant. Rappelons que ces absences ne seront effectives qu’après les 16es de finale de la Coupe de France au programme dimanche et lundi prochains pour les clubs encore concernés.



Voici les joueurs concernés par la CAN club par club :



METZ (7) : Bronn, P.A. Sarr, Kouyaté, Maïga, Oukidja, Boulaya, Alakouch.



SAINT-ÉTIENNE (5) : Neyou, Moukoudi, Sow, Khazri, Bouanga.



NANTES (5) : M. Simon, Coulibaly, Charles Traoré, Castelletto, Enème Bocari.



ANGERS (4) : Ebossé, Boufal, Ounahi, Boufal, Bahoken.



RENNES (4) : Aguerd, H. Traoré, Gomis, Sulemana.



CLERMONT (3) : Bayo, Salis Abdul Samed, Allevinah.



LYON (3) : Slimani, Kadewere, Toka Ekambi.



REIMS (3) : Konan, M. Doumbia, El Bilal Touré.



PARIS-SG (3) : A. Diallo, Gueye, Hakimi.



TROYES (3) : Kouamé, M. Baldé, I. Kaboré.



LENS (2) : Haïdara, Ganago.



OM (2) : P. Gueye, Dieng.



NICE (2) : Lemina, Atal.



STRASBOURG (2) : Djiku, Diallo.



BREST (1) : Belkebla.



BORDEAUX (1) : G. Mensah.



LORIENT (1) : Ouattara.



MONTPELLIER (1) : Oyongo



MONACO, LILLE : aucun.