iGFM (Dakar) La Ligue 1 française reprend du service, ce vendredi avec le duel Lyon-Ajaccio. Mais les Sénégalais engagés dans l'élite française entrent en lice samedi et dimanche.

Après plusieurs semaines de vacances à l'issue une première moitié de l'année 2022 marquée notamment par le sacre lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun pour certains , les footballeurs sénégalais reprennent du service en France. Ce week-end, ils seront nombreux à réapparaitre sur les pelouses de Ligue 1 française. Au moins, 15 Lions seront au coup d'envoi pour une course qui prendra fin au mois de mai 2023.



Bingourou Kamara et Habib Diallo accueillent Krepin Diatta



Ce samedi 7 août 2022, Strasbourg de Bingourou Kamara et de Habib Diallo vont accueillir Monaco de Krépin Diatta. Cette rencontre est prévue à 13h GMT. Une occasion pour Diatta de retrouver les pelouses de ligue 1 près d'un an après sa blessure.



Gana et Abdou chez Arial Mendy



C'est sans doute le match le plus attendu par les Sénégalais. Annoncés sur le départ depuis plusieurs semaines, Gana Gueye et Abdou Diallo pourraient en tout cas débuter la saison sous les couleurs du PSG. Champion en titre, le club parisien va débuter la défense de son trophée à Clermont chez Arial Mendy un autre international sénégalais. Ce sera samedi à 17h GMT.



Pape Gueye et Bamba Dieng face à Dion Lopy



Cette premiere journée sera cloturée dimanche du côté du stade Velodrome où l'Olympique de Marseille de Pape Gueye et Bamba Dieng recevra Reims de Dion Lopy et Moustapha Mbow. Une opposition entre Lions qui sera très attendue.



Agenda des Lions :



Samedi



13h00 Strasbourg-Monaco



17h00 Clermont-PSG



Dimanche



11h00 Angers (Sada Thioub, Abdallah Sima)-Nantes



11h00 Lens (Cheikh Cory Sène et Mamadou Camara)-Brest



13h00 Rennes (Alfred Gomis)-Lorient



19h00 Marseille-Reims

