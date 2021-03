dimanche 14 mars 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En Ligue 1 française, ce dimanche, Moussa Konaté a marqué mais son équipe Dijon, a perdu pendant que Rennes d'Alfred Gomis a mis fin à une série négative.

Comme c'est devenu habituel les dimanches, on avait droit à quatre rencontres de cette 29e journée de championnat en simultané. Forcément, les yeux des observateurs neutres étaient rivés sur ce Lens-Metz, deux équipes qui surprennent tout leur monde cette saison avec des places en haut de tableau. Et il y a bien eu du spectacle dans ce match assez équilibré, finalement remporté par aucune des deux équipes (2-2). Après l'ouverture du score de Clauss, Dias Gonçalves égalisait (27e). Cahuzac (36e) remettait Lens devant, mais Delaine signait le 2-2 en deuxième période. Lens est sixième, Metz septième.





De son côté, Bordeaux, dans une dynamique désastreuse, se déplaçait à Dijon. Mais en face, la lanterne rouge enchaîne les défaites et les Girondins ont pu mettre fin à leur série négative sans trop de complications (3-1). Dominateurs d'entrée, les Bordelais ont pris les devants grâce à Ui-Jo Hwang peu après la demi-heure de jeu. Le Coréen récidivait ensuite juste avant la pause d'une belle tête (45e). Le coup de grâce était finalement porté par Nicolas De Préville, auteur d'une frappe croisée qui a terminé sa route au fond des cages de Coulibaly (50e). Konate réduisait l'écart en fin de match, sans conséquence. Avec ce succès, Bordeaux met fin à cette série de trois défaites et remonte jusqu'à la douzième position.





Première victoire pour le Rennes de Genesio





Autre match entre équipes en difficulté : Rennes-Strasbourg. Les Bretons, qui ont perdu leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues, ont pris de l'air dans un match plutôt équilibré (1-0), où Bourigeaud a fait trembler les filets en premier, au deuxième poteau après un centre de Terrier (25e). Il y a ensuite eu quelques situations intéressantes pour les Alsaciens, tout comme Bourigeaud aurait pu signer un doublé (72e), mais le score n'a plus bougé. Rennes s'empare des trois points pour la première victoire de Bruno Genesio depuis son retour en Ligue 1 et revient dans la course à l'Europe avec cette huitième place.





Enfin, l'OGC Nice, qui semblait retrouver des couleurs, a dû se contenter d'un match nul 1-1 sur la pelouse de Lorient. Après quarante-cinq premières minutes plutôt dominées par les Merlus, Maolida donnait l'avantage aux siens sur une belle action individuelle (58e). Mais Wissa allait vite répondre, marquant dès son entrée en jeu après un joli rush de Laurienté. Nice reste douzième, Lorient dix-septième.





