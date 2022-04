dimanche 3 avril 2022 • 577 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Nettement supérieurs, les Marseillais se sont imposés à Saint-Etienne (4-2), au terme d'un match à rebondissement qui donne déjà envie de se projeter sur le match suivant. Et à nouveau sur le but adverse.

Le coach de l'OM veut profiter de l'offrande et tente l'offensive. C'est tout à son honneur. Il fait rentrer Cengiz Under et sort Kolasinac, quitte à laisser Gerson une nouvelle fois latéral gauche comme contre Nice. Cela peut payer très rapidement avec une passe laser comme il faut du Turc. Payet se retrouve à nouveau au duel seul contre Bernardoni. Mais il tente un piqué alors que le portier reste debout. Dur. L'OM continue de pousser. Avant l'heure de jeu, Bamba Dieng prend le ballon de la tête sur corner et trouve la barre transversale. Mais ça va venir. Et de quelle manière. Nouvelle incursion dans la surface d'Harit qui arrive à donner à Rongier. Il essaie de la mettre entre les jambes du gardien, c'est contré, ça file vers le second poteau où il n'y a personne. Mais là Kolodziejczak déboule pour dégager de toutes ses forces... dans son but. C'est vidéogag mais on prend.



Dieng tire deux fois son penalty



L'OM est plus serein, dix minutes plus tard, c'est un très bon Gerson qui obtient un penalty. Payet se tourne vers Bamba Dieng et lui laisse le plaisir d'un nouveau but dans cet exercice. C'est fini ? Non, à la 73e, sur une superbe offensive, Guendouzi fait tourner le ballon et Amine Harit termine poteau rentrant opposé du plat du pied. Douath a beau réduide le score sur une grosse frappe à l'entrée de la surface, cela reste anecdotique.

PUBLICITÉ