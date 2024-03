jeudi 21 mars 2024 • 289 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le journal l’Équipe repris par RFI, a publié les top salaires joueurs de Ligue 1. Sans surprise Kylian Mbappé arrive en tête du classement avec 6 millions d’euros par mois. Le premier Africain, le Marocain Ashraf Hakimi, émarge à 738 000 euros.

À l’image de sa domination sur les pelouses de la Ligue 1 où il est le meilleur buteur (24 buts), loin devant son dauphin, Jonathan David de Lille (15 buts), Kylian Mbappé règne sans partage sur les salaires du championnat de France. Le capitaine des Bleus, attaquant star du Paris-SG, est le joueur le mieux payé de la Ligue 1 avec un salaire mensuel brut de 6 millions d’euros. Il devance de loin ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Marquinhos, deuxièmes ex-aequo du classement, avec 1.120 000 euros.



Le PSG truste les dix premières places du top 10 des salaires et c’est naturellement que le Marocain Asraf Hakimi s’impose comme le joueur africain le mieux payé en France avec 738 000 euros mensuels. Il est suivi du Gabonais de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang (650 000 euros) et de l’international centrafricain, également à l’OM, Geoffrey Kondogbia (450 000 euros).



Loin de la France, c’est le Nigérian Victor Osimhen qui domine le classement des joueurs les mieux payés du championnat italien avec un revenu de 1,5 million d’euros. Mais moins que l’Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah qui émarge à 1,7 million.



Le top 5 des Africains les mieux payés de Ligue 1:



1. Achraf Hakimi (PSG, Maroc) 738 600 €



2. Pierre-Emerick Aubameyang (OM, Gabon) 650 000 €



3. Geoffrey Kondogbia (OM, Centrafrique) 450 000 €



4. Isamaïla Sarr (OM, Sénégal) 390 000 €



5. Saïd Benrahma (Olympique lyonnais, Algérie) 350 000 €