dimanche 23 octobre 2022 • 293 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le Casa Sports se déplaçait, ce dimanche, sur la pelouse de Génération Foot, dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1. Le club de Ziguinchor a arraché un nul à Déni Biram Ndao.

Une rencontre ô combien attendue par les amateurs du championnat national. Tant le club de Déni Biram Ndao paraît solide, alors que le champion en titre devait confirmer. Mais le hic est que ce choc de la 2e journée, ne s'est penché d'aucun côté. Ce qu'il faut noter c'est le festival d'occasions gâchées devant un public venu très nombreux. Les deux équipes se sont ainsi quittées sur un score nul et vierge.



Dans les autres rencontres de la journée, il faut noter les victoires à l'extérieur de Pikine (1-0) et Teungueth FC (2-0) respectivement contre US Gorée et CNEPS.









PUBLICITÉ