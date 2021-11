dimanche 21 novembre 2021 • 419 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Lancée samedi, à Pikine, la première journée de Ligue 1 sénégalaise vient d'être bouclée avec six rencontres disputées, ce dimanche. Trois grosses pointures, Génération Foot, Teungueth FC et Diambars ont gagné. En revanche, le Jaraaf a perdu.

Les résultats complets de la première journée :



DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

GÉNÉRATION FOOT / JARAAF 2-0 (Ngagne Fall 61' et 65' pour GF)

US GORÉE / CNEPS 1-1 (Mamadou Coly 35' pour USG; Makha Cissokho 85' pour Cneps)

AS DOUANE / TEUNGUETH FC 0-2 (Paul Basséne 37' et 75' pour TFC)

LINGUERE / MBOUR PC 2-0 (Babacar Gueye Sene 15', Tidiane Kébé pour la Linguère)

CASA SPORT / DAKAR SC 1-1 (Aimé Tendeng 57' pour Casa; Pathé Mboup 65' pour DSC)

DIAMBARS / NDIAMBOUR 3-0 ( Bakary Mané 40', Ousseynou Niang 65', Gora Diakhoumpa 66' CSC pour Diambars)

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

AS PIKINE / GUEDIAWAYE FC 0-0