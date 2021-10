dimanche 31 octobre 2021 • 161 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Longtemps malmené par le promu troyen, le Stade Rennais n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 2-2 tandis que Bordeaux a renversé Reims (3-2). Strasbourg, de son côté, n'a pas fait dans la dentelle contre Lorient (4-0).

Après la belle victoire de Nice contre Angers (2-1), la 12e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec un duel entre Troyes et Rennes. À l'extérieur, les Bretons sixièmes de Ligue 1 avaient l'occasion de monter sur le podium en cas de succès. Sur une série de deux victoires de rang, Troyes pouvait s'éloigner de la zone rouge et se placer en milieu de tableau. Le match débutait fort avec une tentative de Martin Terrier pour Rennes (4e), mais Renaud Ripart répondait dans la foulée. Finalement, Rennes prenait l'avantage sur corner suite à une tête de Nayef Aguerd spécialiste de l'exercice (1-0, 9e). Rennes manquait dans la foulée l'occasion de doubler la mise via Gaëtan Laborde (14e) puis Benjamin Bourigeaud (20e). Troyes souffrait, mais Mama Baldé s'offrait une énorme occasion seul à bout portant (23e).



Rennes s'arrache, Montpellier s'offre Nantes



Et alors que la mi-temps s'approchait, Rennes coulait avec l'égalisation d'Adil Rami sur corner (1-1, 38e) puis le deuxième but signé Tristan Dingomé (2-1, 40e). Sonné, le Stade Rennais tentait de réagir au retour des vestiaires, mais Jimmy Giraudon bloquait bien Gaëtan Laborde (47e). Troyes obtenait deux possibilités via Renaud Ripart (53e) et Giulian Biancone (67e) sans marquer, mais Rennes poussait aussi. Sur une frappe manquée de Lovro Majer, Serhou Guirassy était à l'affût, mais son but était refusé pour hors-jeu (74e). À force de reculer, Troyes craquait avec une belle frappe de Martin Terrier qui trouvait le chemin des filets (2-2, 81e). L'ancien Lyonnais pensait même donner la victoire aux siens, mais ce n'était pas suffisant (90e+2). Finalement, ce match nul 2-2 permet à Rennes d'être cinquième de Ligue 1 tandis que Troyes glane un bon point.



Surprenant septième de Ligue 1 avant de défier Montpellier (13e), le FC Nantes voulait poursuivre son bon début de saison. Les Nantais débutaient fort la rencontre avec deux grosses possibilités de Roli Pereira de Sa (3e et 5e). Malmené, Montpellier passait même tout proche de la boulette quelques minutes plus tard avec le dégagement de Jonas Omlin contré puis une perte de balle dangereuse de Mamadou Sakho (14e). Montpellier avait du mal à dérouler son jeu, mais ça allait mieux au fil des minutes. Téji Savanier passait tout proche de marquer avant la pause (45e). Ayant de plus en plus d'espaces au retour des vestiaires, ce dernier remontait le ballon et frappait fort devant la surface. Son tir était repoussé par Alban Lafont, mais Florent Mollet suivait bien pour marquer d'une volée (1-0, 64e). Quelques minutes plus tard, Elye Wahi ajustait Alban Lafont et donnait plus d'ampleur à la performance héraultaise (2-0, 71e). Téji Savanier manquait même l'occasion de mettre un troisième but avec un coup franc qui venait mourir sur la barre (75e). Téji Savanier pensait offrir le doublé à Elye Wahi, mais celui-ci voyait son but être logiquement refusé pour hors-jeu (88e). Finalement, ce succès 2-0 permet à Montpellier (11e) de revenir à un point de Nantes (10e).



Strasbourg cartonne Lorient, Bordeaux renverse Reims



Bien au chaud dans le milieu de tableau, Strasbourg (12e) recevait Lorient (10e). Deux équipes qui alternent le bon et le moins bon depuis plusieurs semaines. Et à ce petit jeu-là, les deux formations ont montré des visages bien différents. Malgré une belle tentative de Vincent Le Goff (15e) et un raté de Terem Moffi (17e), Strasbourg était mieux dans ce match. Profitant d'un bon travail d'Habib Diallo, Ludovic Ajorque ouvrait le score de la tête et lançait le festival alsacien (1-0, 28e). Suite à une tête d'Adrien Thomasson, Habib Diallo profitait du dégagement de Paul Nardi pour s'intercaler et doubler la mise (2-0, 39e). Mieux, le Sénégalais profitait d'un mauvais dégagement de la défense pour s'offrir un doublé d'une jolie volée (3-0, 45e+2). Totalement battu, Lorient continuait de couler en seconde période puisqu'Adrien Thomasson se joignait à la fête en coupant un corner au second poteau (4-0, 65e). Maîtrisant la fin de match, Strasbourg s'impose largement 4-0 et grimpe à la septième place de Ligue 1. Lorient est treizième.



En bas de tableau, Bordeaux (17e) recevait le Stade de Reims (16e) dans un match où le vainqueur pouvait mettre à distance la zone rouge. Et ce sont les Champenois qui commençaient mieux à l'instar de la première tentative de Nathanaël Mbuku (6e). Les Rémois poussaient et Moreto Cassama déposait un centre sur la tête d'El Bilal Touré. Solide, Benoît Costil s'interposait sans sourciller (17e). Héroïque, le portier international français multipliait les parades devant El Bilal Touré (31e) et Hugo Ekitike (34e). Cela offrait même la possibilité à Javaîro Dilrosun de doucher les visiteurs, mais ce dernier tombait sur Predrag Rajkovic (35e). Finalement, le bon travail du Stade de Reims était récompensé avec le but d'Hugo Ekitike (1-0, 37e). Maintenant cette pression et cette activité, Reims était bien dans son match et en deuxième période, le jeune Bradley Locko tout juste entré en jeu enroulait une belle frappe dans la lucarne gauche de Benoît Costil (2-0, 63e).



Alors qu'on n'attendait plus la moindre réaction bordelaise, Yacine Adli redonnait un peu d'espoir aux siens (2-1, 74e). Et cela se ressentait immédiatement et Bordeaux poursuivait les attaques. Cela offrait un coup franc qui débouchait sur l'égalisation de Jimmy Briand (2-2, 78e). Bordeaux poussait pour s'imposer et sur un penalty dans les derniers instants, Jimmy Briand donnait la victoire à Bordeaux (3-2, 90e +5). Beaucoup de regrets pour Reims qui a longtemps dominé et perd finalement ce match. Bordeaux se donne de l'air en prenant cinq points d'avance sur le barragiste et double son adversaire du jour.



Avec Footmercato