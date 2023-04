lundi 24 avril 2023 • 307 lectures • 0 commentaires

De Boubacar Sarr à Habib Diallo, en passant par Jules Bocandé, Souleymane Camara ou encore Mamadou Niang, retrouvez les Sénégalais qui ont brillé dans l’histoire de la Ligue 1 Uber Eats.

Habib Diallo (RC Strasbourg) perpétue la tradition des attaquants sénégalais en France. Le Strasbourgeois est déjà le cinquième meilleur buteur sénégalais de Ligue 1 Uber Eats (50 buts), alors que Boubacar Sarr Locott (1978), Jules Bocandé (1986), Mamadou Niang (2010) et Moussa Sow (2011) attendent toujours un successeur au palmarès du classement des buteurs. L'attaquant strasbourgeois qui marche sur l'eau actuellement, est sur les pas de ses aînés avec son 17e but (10 passes décisives) de la saison inscrit, ce dimanche.



Habib, à un but de Niang...



Après des débuts à l’ESTAC Troyes et au FC Metz, c’est au RC Strasbourg Alsace que Mamadou Niang se révèle au début des années 2000, avant d’aller faire le bonheur des fans de l’Olympique de Marseille à partir de 2005. Dans la cité phocéenne, cet attaquant puissant et percutant s’adapte à merveille, jusqu’à devenir capitaine du club. C’est avec le brassard qu’il soulève les premiers trophées de l’OM au XXIe siècle, remportant la Ligue 1 Uber Eats et la Coupe de la Ligue en 2010, 17 ans après. Au total, il inscrit 100 buts en 258 matchs dans l’élite, ce qui fait toujours de lui le meilleur buteur sénégalais de l’histoire du championnat, ainsi que le 8e meilleur buteur africain. A son tableau de chasse, on trouve également un titre de meilleur buteur en 2010 (18 buts). Ce chiffre, Habib Diallo (17 buts) devrait le dépasser dans les prochains jours s'il reste sur sa lancée.



...Moussa Sow, Jules Bocandé et Locott en ligne de mire



Après une excellente seconde partie de saison, le LOSC remporte le doublé Coupe-championnat et Moussa Sow termine meilleur buteur du championnat avec 25 buts lors de la saison 2010/2011.



Derrière lui, au second rang, Jules Bocandé est bien installé avec ses 70 réalisations. Repéré par le FC Metz en 1984, l’attaquant termine meilleur buteur du championnat en 1986 (23 buts). Il s’envole alors pour le PSG (1986/87), avant de faire les beaux jours de l’OGC Nice (1987-1991) puis du RC Lens (1991/92).



Boubacar Sarr a frappé encore plus tôt, lui qui a marqué 64 buts en Ligue 1 Uber Eats entre 1975 et 1985. Tout commence à Toulon, en 1973, pour le jeune « Bouba ». Après avoir fait ses classes en deuxième division, il rejoint l’OM à l’échelon supérieur en 1975. Sous le maillot phocéen, il termine meilleur buteur de la Ligue 1 lors de la saison 1977/1978 avec 21 buts. Il se fait donc un nom durant quatre années, entrecoupées d’un prêt à Cannes.



À six journées de la fin du championnat de France, Habib Diallo pourra-t-il atteindre ses aînés ? Réponse à l'occasion des six derniers matchs.

