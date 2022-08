samedi 6 août 2022 • 278 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le but magistral de Diatta permet à l'AS Monaco de mener à la Meinau, au bout d'une première période compliquée où Strasbourg a manqué de réalisme pour valoriser ses bonnes intentions. Monaco a d'abord mis du temps pour entrer dans le match mais a su hausser le ton avant la pause.

Lors du cinquième corner de l'ASM, obtenu et pris en charge par Sofiane Diop côté gauche, Disasi bondit à l'entrée de la surface et prolonge de la tête en cloche. Krépin Diatta est à la réception pour une sensationnelle volée du droit, au ras du poteau droit ! Plus de huit mois après sa blessure, l'international sénégalais marque son retour et son premier match de la saison de Ligue 1 2022/2023.



