iGFM (Dakar) Depuis la saison 1995-1996, l'Afrique est le continent le mieux représenté en Ligue 1 française, rapporte une étude menée par L'Equipe.

Dans sa parution d'aujourd'hui, le quotidien français a dévoilé des chiffres énormes dans une étude menée sur le nombre et la nationlaité des étrangers représentés en Ligue 1 depuis la saison 95-96. Le constat est que les étrangers sont très représentés dans l'élite française depuis 1995. Du coup, ils sont sont nombreux à fouler les pelouses de la première division en France.

Le Sénégal devancé durant cette période que par le Brésil

Le continent africain mène la danse avec 1041 joueurs dont 155 Sénégalais. Ces derniers sont devant au classement des pays africains qui évoluent en Ligue 1 depuis 1995. Ils sont suivis par l'Algérie (99) et la Côte d'Ivoire (98).

L'Europe arrive juste après l'Afrique avec 726 joueurs. Le Portugal (76), la Belgique (58) et la Serbie (56) occupent les trois premières places.

La troisième place est occupée par le continent américain. Le Brésil est premier avec 187 joueurs depuis 1995. Il devient le pays du continent américain qui a été le plus représenté en Ligue 1 française. Mieux, à travers le monde, les Brésiliens ont devancé une seule nation, le Sénégal. Impressionnant. L'Argentine (101) et l'Uruguay (27) sont respectivement deuxième et troisième derrière le Brésil.

L'Asie très peu représentée

Enfin, le continent asiatique est dernier avec seulement 31 footballeurs depuis la saison 95-96. Parmi les nations, la Corée du Sud (12), le Japon (10) et Israël (5) occupent respectivement les trois premières places. Ce qui prouve que les footballeurs asiatiques ne font pas de la France leur principale destination