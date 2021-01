samedi 2 janvier 2021 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En ouverture de la saison de Ligue 1 de football au Sénégal. Deux matchs étaient au programme ce samedi. L'As Douanes et Diambars FC ont respectivement dominé CNEPS et Niary Tally NGB.

Grace à une réalisation de Moussa Sané dans les ultimes minutes (90′), l’AS Douane signe sa première victoire de la saison dès la première journée. Alors qu’ils étaient menés au score après 16 minutes de jeu suite au premier but de la rencontre d’Alioune Ba, les Gabelous ont égalisé deux minutes plus tard par l’intermédiaire d’Ababacar Mbaye Gueye (18′) avant de prendre l’avantage juste avant la pause grâce au but de Samba Sadio (45′).

Au retour des vestiaires, le CNEPS Excellence parvient à égaliser par l’entremise d’Alioune Ba (52′), qui signe d’ailleurs le premier doublé de la saison en Ligue 1 sénégalaise. Les Thiessois pensaient au moins repartir avec le point du nul, mais c’était sans compter par Moussa Sané, qui marque le but de la victoire de la Douane (90′).

Bon démarrage pour les Académiciens. Dixième à l’issue de la saison dernière, Diambars veut vite se relancer dans cette campagne 2020-2021 et l’équipe de Saly n’a pas raté son début en venant à bout de son adversaire dans cette première journée de Ligue 1.

Face à Niary Tally , les poulains de Mbaye Badji ont pris les devants de la rencontre dès les premières minutes de jeu grâce à Alioune Badara Baldé (7′). En deuxième période, Diambars bénéficie d’un penalty pour corser l’addition et c’est Mbow qui marque (48′). Les Galactiques ont réduit le score juste après le deuxième but de Diambars grâce à un penalty transformé par Alioune Mbaye (50′).

Déjà 8 buts ont été inscrits en seulement deux matchs. La journée se poursuit ce dimanche.

Le programme de la 1ère journée

Dimanche 3 janvier

16h30 à Amadou Barry : Gorée – Génération Foot ;

16h30 à Alboury Ndiaye de Louga : Ndiambour – AS Pikine ;

16h30 à Mbour : Stade de Mbour – Dakar Sacré Cœur

Remis : Jaraaf – Mbour Petite Côte et Teungueth FC – Casa Sport