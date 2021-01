samedi 23 janvier 2021 • 109 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un match totalement fou, l'As Pikine a renversé Génération Foot (3-1), samedi, au stade Alassane Djigo, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 sénégalaise.

C'était le choc du week-end. Battues lors de la dernière journées, As Pikine et Génération Foot s'affrontaient dans la banlieue dakaroise pour tenter de redresser la pente afin d'éviter le doute.

A domicile dans un stade quasiment vide en raison du huis clos imposé par les autorités sénégalaises pour cause de covid-19, les Pikinois n'ont pas été à la hauteur à l'issue des 45 premières minutes. Ils ont été tenus en échec par les Académiciens (0-0). Mais, les deux formations ont toutes touché le poteau.

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont été les premiers à concrétiser leurs occasions. Babou Sène profite d'une belle passe pour placer la balle au premier poteau (56'). Un but libérateur pour les hommes de Djiby Fall qui ont montré beaucoup de lacunes sur le plan technique.

As Pikine, nouveau dauphin de Diambars

Contraints de réagir, les Pikinois l'ont fait grâce à leur géant défenseur central, Thierno Dioum auteur d'une tête bien ajustée suite à un corner (65'). Cette égalisation donne de la confiance à Pikine. Effectivement, puisque quatre minutes après, les partenaires de Dioum prennent l'avantage grâce à un but signé Landing Sagna (69') avant que Lamine Correa ne plie la rencontre sur penalty à quatre minutes de la fin du match. Un succès renversant des Pikinois qui étaient plus entreprenants notamment en seconde période contrairement à Génération Foot qui inquiète dans le jeu après de nombreux départs notés avant le démarrage de la saison.

Pikine (7 points) est provisoirement dauphin du leader Diambars (10 points) au classement, mais avec le même nombre de points que le troisième Teungueth FC (un match en retard), vainqueur de Mbour Petite-Côte (1-0).

GF n'y arrive plus

C'est un mauvais début de saison pour Génération Foot. Parmi les prétendants au titre cette saison, les hommes de Djiby Fall n’y arrivent vraiment plus. En effet, ils n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis la première journée face à la lanterne rouge, US Gorée. Au classement, ils ont provisoirement 9es avec seulement quatre points en autant de sorties. Ce qui installe forcément le doute dans le groupe même si l'entraîneur ne veut pas l'entendre.

Les résultats de la 4ème journée

Samedi 23 Janvier

Diambars 2-1 Dakar Sacré Cœur

AS Pikine 2-1 Génération Foot

Casa Sports 3-0 Stade de Mbour

Jaraaf 1-4 AS Douanes

Mbour PC 0-1 Teungueth FC

Niarry Tally 0-1 Ndiambour

Dimanche 24 Janvier

CNEPS Excellence – US Gorée