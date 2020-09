dimanche 13 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) A l'issue d'une rencontre sous haute tension, l'Olympique de Marseille a battu (1-0) le PSG, dimanche, au Parc des Princes, lors du Classique de la 3e journée de Ligue 1.

Cette troisième journée de Ligue 1 nous offrait déjà le Classique ! Il s'agissait de la deuxième rencontre de la saison de Ligue 1 pour les deux clubs, les Parisiens ayant perdu face à Lens en milieu de semaine, alors que l'Olympique de Marseille était allé s'imposer à Brest le week-end dernier. Pour ce match, Thomas Tuchel devait composer sans plusieurs stars, mais Neymar était finalement de la partie. Keylor Navas, en raison de soucis au dos, était l'absent surprise, alors que Florenzi démarrait déjà sur le côté droit de la partie. En face, André Villas-Boas innovait et misait sur un système sans vrai numéro 9, avec un trio Payet-Lopez-Thauvin devant. Pape Gueye était aussi titularisé dans l'entrejeu. Au final, l'équipe du tacticien portugais l'a emporté sur le score de 1-0.

Une fin de match complètement folle

Si les Franciliens s'offraient les meilleures situations de la partie, c'est Florian Thauvin qui frappait en premier. Le Marseillais plaçait une belle volée du gauche à bout portant sur un coup franc botté par Payet (0-1, 31e). De quoi mettre les Parisiens dans le dur, puisque les hommes de Thomas Tuchel peinaient à réagir. Les 22 acteurs de la partie rentraient donc aux vestiaires sur ce court avantage phocéen au tableau d'affichage. Au retour sur le pré, Steve Mandanda brillait sur sa ligne, avec une sacrée parade devant Sarabia notamment (57e). Benedetto pensait même avoir doublé la mise, mais son but était annulé (64e), alors que les Parisiens n'étaient pas sereins. Ils n'ont d'ailleurs pas réussi à revenir au score, et en fin de rencontre, l'arbitre a distribué les rouges suite à une bagarre générale. Kurzawa, Paredes, Neymar, Amavi et Benedetto ont pris la porte. Enfin, l'OM a remporté un Classique ! Les trois points en poche, Marseille est cinquième, avec deux succès en autant de matchs. Avec deux défaites en deux rencontres, le PSG est dix-huitième.