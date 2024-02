dimanche 25 février 2024 • 408 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Mené au score, Marseille a trouvé les ressources pour renverser Montpellier et signer sa première victoire en L1 en 2024. Le Sénégalais, Iliman Ndiaye a marqué.

Victoire probante des Marseillais face à Montpellier. Rapidement menés sous une pluie battante, les Olympiens ont réagi grâce à l'international sénégalais, Iliman Ndiaye. L'OM a après dominé tout le match ensuite et enchaîné les vagues face à des Héraultais privés du ballon. Deuxième victoire en autant de matches pour Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM qui retrouve la victoire en Ligue 1 et reste 9e à un point de Reims et 3 des places européennes. Montpellier est 15e.