Ligue 1 : La gueule de bois des « Africains », l’AS Pikine nouveau leader

vendredi 7 mai 2021 • 102 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le scénario était très peu probable, même si nous l’avions envisagé : Teungueth FC, le leader qui chute à domicile face au Dakar Sacré-Cœur et, dans le même temps, l’AS Pikine qui bat le Jaraaf et s’empare de la première place du championnat de Ligue 1. Et c’est arrivé ce jeudi lors des matches en retard respectivement de la 8ème et de la 10ème journées.

C’est à croire que nos deux « Africains » ont la gueule de bois après avoir brillé sur le continent. Les Rufisquois qui ont disputé la phase de poules de la Ligue des champions, viennent d’enchainer deux défaites en L1 (après celle du weekend à Ziguinchor contre le Casa Sports). Cette fois à domicile ! Et c’est un évènement puisque TFC a perdu la tête du classement à laquelle il paraissait tout simplement rivé pour de bon, il y a seulement quelques semaines.

Au profit de qui ? Eh bien, au profit de l’AS Pikine qui a surclassé le Jaraaf qui, aussi, a encore des étoiles dans les yeux et la tête dans les nuages après sa qualification historique aux quarts de finale de la Coupe de la CAF. Les Pikinois nouveaux leaders donc et forcément ambitieux, surtout qu’il leur reste un match en retard à disputer. Et ce sera contre … Teungueth FC qu’ils viennent de déloger de la première place. Ce match là (qui n’est pas encore programmé), on l’attend avec impatience.

Les résultats : Teungueth FC – Dakar Sacré-Cœur 0 – 1 (8ème journée), Jaraaf – AS Pikine 0 – 2 (10ème journée)

Cet article a été ouvert 102 fois.

Publié par Mamadou Salif editor