lundi 21 juin 2021

iGFM (Dakar) Ils ne se lâchent pas. Teungueth FC, leader de la L1 avec 44 points et l’AS Pikine, 2ème avec 39 points et un match en moins, continuent à imprimer leur cadence au championnat et à se mener une lutte à distance. Lors de la 21ème journée disputée ce dimanche, les 2 équipes se sont imposées respectivement face au Dakar SC (2 – 0) et à NGB (1 – 0). Ce qui les maintient en haut du classement.

Derrière, Génération Foot (3ème, 38 points) et Diambars (4ème, 36 points et un match en moins) tentent de suivre la cadence. Comme d’ailleurs Mbour PC et l’US Gorée l’ont vérifié à leurs dépens ce dimanche. Ils guettent le faux-pas des 2 équipes de tête pour se mêler à la bataille pour le titre.

Au « bal des éclopés », le dernier mot est allé au Ndiambour face à l’AS Douanes, décidément très mal en point. Le Jaraaf lui, continue d’alterner le bon et le mauvais. Il a été renversé par le Stade de Mbour et a certainement dit adieu à son rêve de se mêler à la course au titre.

Par contre pour l’US Gorée, c’est le rêve de maintien en L1 qui s’effondre encore plus avec sa 12ème défaite en 21 journées. Pour NGB aussi, le spectre de la relégation semble se préciser.

Tous les résultats : le programme : Dakar Sacré-Cœur – Teungueth FC 0 – 0 ; Casa Sports – CNEPS Excellence 0 – 0 ; AS Pikine – NGB 1 – 0 ; US Gorée – Diambars 0 – 2 ; Stade de Mbour – Jaraaf 2 – 1 ; Génération Foot – Mbour PC 2 – 1 ; Ndiambour – AS Douanes 2 – 1

Avec LSFP