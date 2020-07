Ligue 1 : le calendrier de la saison 2020-2021 dévoilé !

iGFM-(Dakar) Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a rendu public le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue 1.

Sur pause depuis le mois de mars, en raison de la pandémie de Covid-19, la Ligue 1 fera son grand retour en août. Le week-end du 22 plus précisément, même si on ignore encore dans quelles conditions, étant données les circonstances sanitaires. La Ligue de Football Professionnel a dévoilé le calendrier officiel de la saison 2020-2021 ce jeudi. Un calendrier qui nous a réservé deux chocs dès la 1ère journée : Lille-Rennes et OM-ASSE.

Champion au terme d’une saison tronquée, le Paris SG lancera la saison, au Parc des Princes, face au FC Metz le 23 août. Une rencontre susceptible d’être reportée si le club de la capitale se hisse en finale de la Ligue des Champions (prévue le même jour). Les hommes de Thomas Tuchel affronteront très rapidement l’Olympique de Marseille le 13 septembre (3e journée) et enchaîneront avec un déplacement à Nice une semaine plus tard (4e journée). Enfin, les autres chocs de la phase aller sont prévus les 8 novembre (Rennes, J10), 22 novembre (Monaco, J11), 13 décembre (OL, J14) et 20 décembre (Lille, J16) prochains. Paris terminera sa saison le 23 mai sur le terrain de Brest.

Début chargé pour l’OM

L’Olympique de Marseille aura un programme chargé. André Villas-Boas et ses troupes démarreront par un choc contre l’AS Saint-Étienne le 23 août, avant le classique donc le 13 septembre (3e journée), puis face à Lille le 2 septembre (4e journée) et l’Olympique Lyonnais (6e journée) le 4 octobre. À noter que le dernier match de la saison sera un déplacement à Metz le 23 mai (38e journée).

De son côté, l’OL démarrera sa saison le 23 août sur le terrain de Montpellier et la terminera le 23 mai au Groupama Stadium contre Nice. Les premiers chocs de la saison arriveront en octobre. Le 4 contre l’OM (6e journée) puis le 25 face à Monaco (8e journée). Avant d’enchaîner avec un déplacement à Lille (9e journée) le 1er novembre et le derby contre l’ASSE une semaine plus tard (10e journée). Enfin, les hommes de Rudi Garcia se mesureront au PSG le 13 décembre lors de la 14e journée. Le FC Lorient et le RC Lens, promus, fêteront respectivement leur retour parmi l’élite face à Strasbourg au Moustoir et à Nice.

Le programme de la 1ère journée de L1 2020-21 :

Montpellier – OL

PSG – Metz

OM – Saint-Étienne

Lorient – Strasbourg

Lille – Rennes

Monaco – Reims

Nice – Lens

Dijon – Angers

Bordeaux – Nantes

Lorient – Strasbourg

Nîmes – Brest

Les principales affiches du calendrier de la Ligue 1 version 2020-21 (dates susceptibles d’être modifiées) :