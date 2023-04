samedi 8 avril 2023 • 229 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 17e journée de Ligue 1 s'est disputée ce samedi sur cinq terrains. Jaraaf et Casa Sports ont perdu à domicile en attendant la suite, ce lundi.

C'est ce qu'on appelle une défaite de trop. Déjà mal en point depuis quelques jours avec deux défaites de rang, le Jaraaf a encore perdu. Devant son public du stade Iba Mar Diop, l'équipe de la Médina a encaissé un but matinal signé Jean L. B Diouf le capitaine de Génération Foot à la 12e minute de jeu. Ce retard, les Médinois n'ont le rattraper malgré leur domination. Un manque de réussite causé par l'absence de créativité des hommes de Youssoupha Dabo méconnaissables cette saison, alors que le Jaraaf avait l'habitude de séduire dans le jeu. Cette troisième défaite de suite complique de plus en plus les choses pour le club le plus titré du Sénégal. En effet, au classement le Jaraaf occupe provisoirement la 8e place en attendant les matchs Stade de Mbour-CNEPS et AS Pikine-Dakar Sacré-Coeur) prévus, lundi.



La fin de la rencontre a été marquée par des insultes des supporters du Jaraaf adressées à leur entraîneur. D'ailleurs, ils demandent sa démission.



Dans l'autre choc du jour, le Casa Sports (4e) a été battu à domicile par Diambars (0-1) toujours leader devant Guédiawaye FC, Génération Foot.