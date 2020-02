Ligue 1 : le leader en danger à Pikine, duel GF-Diambars

iGFM-(Dakar) Le programme de la 12e journée de Ligue 1 de football est marqué par deux chocs : As Pikine-Teungueth FC et Génération Foot-Diambars.

Assuré de terminer à la première place à l’issue de la phase aller, le leader, Teungueth FC (27 points), va se déplacer, ce dimanche sur la pelouse de Pikine (5e, 15 points). L’accueil ne sera pas facile pour les Rufisquois qui sont les hommes à battre actuellement. En effet, TFC n’a pas encore perdu en Ligue 1 et ses adversaires ont l’intention de le stopper. Génération Foot a failli le faire samedi dernier, mais le mental des hommes de Youssouph Dabo a fini par payer dans les derniers instants de la rencontre. Mais, face à une équipe de Pikine bien organisée, qui aura l’avantage de son public chaud bouillant, Teungueth FC doit s’attendre à une rencontre électrique.

Dans l’autre choc, Génération Foot doit relever la tête face à Diambars pour se relancer. Surtout qu’elle est l’avant-dernière équipe du classement, avec le même nombre de points que la lanterne rouge, CNEPS (9 points). Avec neuf points en 11 matchs, l’académie de Déni Birame Ndao a accusé un énorme retard dans cette première partie de saison. Face à Diambars, ce sera un match difficile pour Génération Foot, d’autant plus que l’équipe de Saly (13 points) marche bien à l’extérieur. Ce duel des Académiciens s’annonce prometteur. Niary Tally-Ndiambour va lancer cette 12e journée, ce samedi.

Classement : 1er Teungueth FC, 27 points (+14), 2e Dakar SC, 19 points (+6), 3e AS Douanes, 18 points (+3), 4e Jaraaf, 17 points (+1), 5e AS Pikine, 15 points (-1), 6e Mbour PC, 14 points (-2), 7e Diambars, 13 points (+4), 8e Casa Sports, 13 points (-2), 9e Stade de Mbour, 13 points (-3), 10e Ndiambour, 12 points (-2), 11e NGB, 12 points (-2), 12e US Gorée, 12 points (-6), 13e Génération Foot, 9 points (-5), 14e CNEPS 9 points (-5).

Mamadou Salif GUEYE