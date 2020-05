Ligue 1 : le Sénat rejette l’amendement pour une reprise

iGFM-(Dakar) Lundi, six sénateurs ont présenté deux amendements (les numéros 242 et 243) au projet de loi « Dispositions urgentes face à l’épidémie de covid-19 » ayant pour objectif de laisser le comité scientifique se prononcer pour une reprise aux compétitions nationales de football, et aux fédérations et aux ligues de décider de terminer la saison ou non.

Ceci pouvait donc, éventuellement, ouvrir la porte à un retour de la Ligue 1 dans les semaines à venir. Mais comme l’explique RMC Sport, le Sénat a rejeté cette proposition ce mardi soir en séance publique. Un nouveau coup dur pour Jean-Michel Aulas ou Bernard Joannin.