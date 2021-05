Ligue 1 : Les deux équipes de tête s’imposent...

iGFM (Dakar) En s’imposant tous deux sur le même score d’un but à zéro, respectivement contre le Stade de Mbour et NGB Niary Tally, les deux équipes de tête, l’AS Pikine et Teungueth FC, ont conforté leurs positions en haut du classement à l’issue de la 16ème journée de L1.

Malgré un match en retard à jouer, l’une face à l’autre d’ailleurs pour le compte de la 13ème journée, ces deux formations continuent de jouer les premiers rôles avec toujours un point d’avance en faveur des Pikinois (31 contre 30).

Derrière, Génération Foot a profité du repos forcé de Diambars qui devait croiser le Jaraaf pour se monter sur la troisième marche du podium à la faveur de son succès dans le « duel d’Académiciens » qui l’opposait au Dakar Sacré-Cœur. L’AS Douanes qui ne gagne plus depuis quelques journées a ramené un nul (2 – 2) de son déplacement à Fatick où elle jouait contre Mbour PC. Pareil pour l’avant-dernier de la classe, l’US Gorée qui a décroché un méritoire nul à Ziguinchor contre le Casa Sports.

Le Ndiambour lui, a signé sa première victoire avec son nouveau coach Sidate Sarr et se donne un bon bol d’air même s’il reste dans le ventre mou du classement.

Les résultats enregistrés : Mbour PC – AS Douanes 2 – 2 ; AS Pikine – Stade de Mbour 1 – 0 ; Casa Sports – Gorée 2 – 2 ; Génération Foot – Dakar SC 1 – 0 ; NGB – Teungueth FC 0 – 1 ; CNEPS Excellence – Ndiambour 0 – 1

Remis : Jaraaf – Diambars

Avec LSFP.sn



