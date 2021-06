Ligue 1–Matches en retard : Diambars et AS Pikine, duel à distance pour la 2ème place

iGFM (Dakar) En matches en retard comptant pour les 16ème et 20ème journées de Ligue 1, Diambars et AS Pikine affrontent respectivement Jaraaf et CNEPS Excellence, mercredi et jeudi, pour la 2ème place.

Respectivement 2ème avec 40 points et 3ème à une longueur, l’AS Pikine et Diambars se livrent ce mercredi et ce jeudi une belle bataille à distance lors de matches en retard pour le fauteuil de dauphin de la Ligue 1, derrière Teungueth TC et ses 47 points. Des matches de mise à jour du calendrier pour les deux poursuivants plus proches du leader.

Premier à entrer en lice, Diambars aura fort à faire, ce mercredi, face au Jaraaf (6ème, 31 points) requinqué par son succès de samedi dernier, face à Génération Foot, sur le même stade Amadou Barry de Guédiawaye (16ème journée). Cependant, les joueurs de Saly sont dans une belle dynamique qu’ils voudront poursuivre, même loin de leurs bases.

Jeudi, les Pikinois iront défier le CNEPS Excellence au stade Maniang Soumaré (20ème journée) avec l’objectif d’en ramener les 3 points pour mettre la pression sur les Rufisquois dans la dernière ligne droite. Mais les Thiessois, 10ème, 23 points, ne sont pas à l’abri d’un retour des équipes de bas de tableau et chercheront à renouer avec la victoire.

Le programme : Mercredi 30 juin à 17h à Amadou Barry : Jaraaf – Diambars (16ème journée) ; jeudi 1er juillet à 17 h à Maniang Soumaré : CNEPS Excellence – AS Pikine (20ème journée)

