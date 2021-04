vendredi 16 avril 2021 • 95 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La LSFP va profiter de la trêve de 2 semaines des championnats de L1 et de L2 pour permettre aux « Africains », Teungueth FC et Jaraaf, de jouer chacun un de leurs trois matches en retard.

Alors que la phase aller a été bouclée le weekend dernier avec la 13ème journée, Rufisquois et Médinois ne comptent que 10 matches à leur actif. Ce samedi, ils vont « résorber » en partie leur retard en terme de journées disputées. Et ils comptent bien s’illustrer pour montrer que, cette saison encore, il faudra compter avec eux. D’autant que leur brillante campagne africaine (chacune des deux équipes s’est hissée jusqu’en phase de poules de la compétition continentale dans laquelle elle s’était engagée) leur a donné des envies d’y retourner le plus tôt possible.

D’abord Teungueth FC qui pour une première expérience africaine a été (presque) à la hauteur des attentes. Eliminé de la course aux quarts de finale de la Ligue des champions, le club rufisquois peut désormais se consacrer principalement à la L1. Surtout que malgré ses trois matches en retard, il occupe la 2ème place du classement à une longueur du leader, l’AS Douanes qu’il accueille justement ce samedi (21 points contre 22) pour le compte de la 7ème jpournée. C’est dire que les joueurs du coach Youssouph Dabo seront décidés à s’imposer pour retrouver le premier fauteuil, en attendant leurs autres matches en retard. Mais, les Douaniers semblent se plaire en tête de peloton et feront tout pour retarder au maximum la reprise du pouvoir par le TFC.

Ensuite le (6ème, avec 17 points) obligé de courir deux lièvres : jouer les premiers rôles en L1 et se qualifier aux quarts de finale de la Coupe de la CAF, puisque leader de son Groupe C à deux journées de la fin de la phase de poules. Un double challenge excitant que les « Vert et blanc » débutent ce samedi, en match de la 8ème journée, à Amadou Barry face au Stade de Mbour, 10ème, mais qu’ils ne devancent que d’un point. Les garçons du technicien Cheikh Guèye ont donc là un bon banc d’essai avant de recevoir les Tunisiens de l’Etoile sportive du Sahel de Sousse, mercredi prochain lors de la 5ème et avant-dernière journée de la Coupe de la CAF. Ils peuvent compter sur les Stadistes en mauvaise posture pour leur donner une belle réplique.

Le programme :

Samedi 17 avril à 17h

à Ngalandou Diouf : Teungueth FC – AS Douanes (7ème journée) ;

à Amadou Barry : Jaraaf – Stade de Mbour (8ème journée)

