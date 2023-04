samedi 1 avril 2023 • 257 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Grâce à un but de M'Baye Niang sur une passe de Nuno Da Costa (73e) - deux attaquants entrés en jeu - Auxerre a dominé Troyes (1-0) à l'Abbé-Deschamps, samedi, au terme d'une âpre lutte entre concurrents directs pour le maintien.

Dimanche, à 13 heures, Brest recevra Toulouse et l'AC Ajaccio se déplacera à Clermont avec une pression maximale. Car ce crucial succès d'Auxerre (1-0) contre Troyes, qui reste 18e mais s'enfonce encore, replonge le club finistérien dans la zone de relégation (17e) et éloigne le club corse (19e, avec 21 points, comme l'ESTAC). Cette victoire fait donc surtout un bien fou à Auxerre, qui a parfaitement rebondi après sa défaite à Strasbourg (0-2) et ressort la tête de l'eau (16e). L'international sénégalais est passé par là.