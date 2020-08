Ligue 1 : Pape Gueye raconte ses premiers pas à l’OM

iGFM-(Dakar) Arrivé au terme de son contrat avec le Havre en juillet dernier, Pape Gueye s’est engagé librement il y a quelques semaines en faveur de l’Olympique de Marseille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’intégration du joueur au sein du vestiaire marseillais semble se passer pour le mieux. Le milieu de terrain de 21 ans a d’ailleurs livré ses premières impressions lors d’une conférence de presse du club ce matin.

«Mon arrivée s’est très bien passée. J’ai été bien accueilli par le groupe et le staff. Franchement, tout s’est bien passé. J’ai bien été intégré sur le terrain. Les joueurs m’ont beaucoup parlé comme je suis l’un des plus jeunes du groupe. Je suis très content de mon adaptation et je remercie les joueurs et l’ensemble du staff» dit-il avant d’évoquer la qualité des joueurs et du niveau qui semble l’avoir surpris. «Au début, j’ai été assez choqué par l’intensité. Je viens de la L2, d’un niveau plus bas. Ce sont de grands joueurs, que ça soit les jeunes ou les plus anciens. Il y a de la qualité. C’est ce que je recherchais pour la suite de ma carrière et pour ma progression.»