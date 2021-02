Ligue 1 : plusieurs duels électriques, ce week-end

vendredi 26 février 2021 • 48 lectures • 0 commentaires

Sport 15 mins Taille

iGFM (Dakar) Deux des équipes les plus mal classées, Mbour PC (12ème, 7 points) et NGB Niary Tally (14ème et dernier avec 3 pts) effectuent ce samedi de périlleux déplacements chez deux adversaires décidés à ne pas laisser cette opportunité d’engranger 3 points, lors de la 9e journée.

MPC ira défier l’AS Pikine (5ème, 12 pts) qui a réappris à gagner et qui voudra se racheter à domicile après s’être inclinée chez elle il y a deux journées face au CNEPS Excellence. Surtout qu’en cas de victoire, les Pikinois pourraient prendre la tête du championnat de L1, en attendant la suite de la 9ème journée, dimanche.

NGB, la lanterne rouge, n’arrive pas à se remettre d’aplomb malgré l’arrivée de Assane Guèye sur son banc, en remplacement de Pape Thiaw. Mais le technicien de Niary Tally, après deux défaites de rang, espère le déclic ce samedi à Ziguinchor. Sauf que le Casa Sports qui patauge à une onzième place indigne de son standing, entend bien profiter de la venue du dernier de la classe pour se hisser dans la première moitié du tableau.

Tous les autres matches de la 9ème journée sont prévus le dimanche 28 février avec en tête d’affiche, « l’autre derby de la Petite Côte » entre Diambars le leader et le Stade de Mbour (6ème).

Le programme : Samedi 27 février à 16h : à Alassane Djigo : AS Pikine – Mbour PC ; à Sitoé S. Diatta : Casa Sports – Niary Tally NGB

Dimanche 28 février à 16h à Alboury Ndiaye : Ndiambour – Teungueth FC ; à Alassane Djigo : Dakar SC – CNEPS Excellence ; La Tanière : Stade de Mbour – Diambars ; au stade de Mbao : US Ouakam – AS Douanes ; à Djibril Diagne : Génération Foot – Jaraaf

Avec LSFP

Cet article a été ouvert 48 fois.

Publié par Mamadou Salif editor