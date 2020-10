vendredi 23 octobre 2020 • 55 lectures • 0 commentaires

Sport 53 mins Taille

iGFM (Dakar) Sans surprise, Ibrahima Niane a été élu joueur du mois de septembre en Ligue 1 française.

L'attaquant du FC Metz Ibrahima Niane a tout vécu en ce début de saison. Présent lors des six premiers matches de Ligue 1, le joueur de 21 ans a marqué six buts pour s'installer en tête du classement des buteurs. Mais derrière, le Sénégalais s'est blessé au genou. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, ce dernier va être absent de nombreux mois.

Mais personne n'a oublié son magnifique mois de septembre. Du coup, Ibrahima Niane a été élu joueur du mois de septembre ce jeudi. Pour rappel, il avait inscrit un doublé contre le Stade de Reims le 20 septembre avant de marquer un but face à l'Olympique de Marseille six jours plus tard.